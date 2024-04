Poljska vladna koalicija na lokalnih volitvah do pomembnih zmag v Varšavi in Gdansku RTV Slovenija Na poljskih lokalnih volitvah je v nedeljo glede na vzporedne volitve največ glasov osvojila opozicijska stranka Zakon in pravičnost (PiS). Kljub temu pa bo vladajoča koalicija pod vodstvom premierja Donalda Tuska verjetno slavila v večini od 16 regij.

