Ekvadorske oblasti vdrle na veleposlaništvo Mehike: Ko veleposlaništvo ni več nedotakljivo Dnevnik Ekvadorske oblasti so izpeljale v svetu redko videno operacijo in v nasprotju z določili mednarodnega prava vdrle na veleposlaništvo Mehike. Dogajanje je obsodila vrsta držav in tudi OZN, rekoč, da “ogroža normalnost v mednarodnih odnosih”.