Zahteva po zapečateni odločitvi vlade, da bo gradnja levega tira stekla čim prej Primorske novice “Stremimo k temu, da se delo na levem, vzporednem tiru, prične nemudoma po zaključku del na prvem tiru,” je po današnjem srečanju s predstavniki Komisije za spremljanje gradnje drugega tira Divača-Koper in s primorskimi poslanci pojasnil koprski župan Aleš Bržan. Zavzeli so se za čim prejšnji začetek gradnje levega tira, in sicer najkasneje v začetku leta 2026.

