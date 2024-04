Knjižni sejem v Bologni: Mesto presenečenj Dnevnik Dopoldne so v Bologni odprli 61. mednarodni sejem knjig za otroke in mladino, na katerem je Slovenija častna gostja. Sejem, namenjen strokovni mednarodni javnosti, bo trajal do 11. aprila, že prvi dan pa kaže, da je letošnja sejemska edicija na

Sorodno