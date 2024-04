Šarabon potrjen za novega vodjo panoge Dnevnik Matjaž Šarabon je novi vodja panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije. Za sklep o imenovanju Šarabona je na dopisni seji zbora panoge do včeraj do 14. ure prispelo 75 glasov, za potrditev sklepa je bilo potrebnih 61 glasov. To pomeni,...

Sorodno