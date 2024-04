V polfinalu pokala drugoligaški obračun Dnevnik Znana sta polfinalna para nogometnega pokala. 24. aprila se bosta udarila drugoligaša Gorica in Beltinci ter prvoligaša Mura in Rogaška. Veliki finale bo 24. maja. V ženski konkurenci se bosta v finalu pred finalom pomerili Mura Nona in Olimpija, v...

