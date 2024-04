"Morda moramo ukiniti kapitalizem. Začeti moramo pri izvoru težav. Še en primer iz Srbije in Gaze. Pred kratkim so objavili, da je Jared Kushner, zet Donalda Trumpa, za 99 let v dar prejel nekdanji jugoslovanski generalštab, torej ministrstvo za obrambo nekdanje Jugoslavije, pozneje Miloševićevo, ki ga je Nato leta 1999 bombardiral. Sredi Beograda bo zrasel zelo drag nepremičninski projekt, po pr ...