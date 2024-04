V Skrito v raju tudi nekdanja Miss Slovenije: Življenju moramo malo zaupati 24ur.com V priljubljeni slovenski seriji, ki je osvojila srca tako mlajših kot tudi starejših gledalcev, igra tudi plavolasa Maja Zupan, ki se je marsikdo spomni tudi kot najlepše Slovenke leta 2017, ko je bila okronana za Miss Slovenije. Talentirana mladenka ima v seriji sicer stransko vlogo, a zagotovo so jo gledalci opazili in kot je povedala, je imela v času snemanja kar nekaj projektov in zdi se neve...

Sorodno



Omenjeni Ljubljana

Slovenka leta Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Janja Garnbret

Tatjana Bobnar

Tanja Fajon