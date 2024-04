Gozd strahov prestrašil tudi žirante čez lužo Zadovoljna.si Ste spremljali deveto sezono šova Slovenija ima talent? Je tudi vas navdušil Gozd strahov? Inovativna ekipa je zdaj odletela čez lužo in se predstavila še ameriškim žirantom, med katerimi so tudi Simon Cowell, Heidi Klum in Sofía Vergara.

