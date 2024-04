Od faksa do faksa bo danes teklo rekordnih 721 tekačev RTV Slovenija Univerza v Ljubljani danes organizira peti Tek od faksa do faksa, ki se ga bodo udeležili študenti, zaposleni in alumni. Prijavljenih je rekordnih 721 tekačev, kar je tudi maksimalno število možnih prijav za varno izvedbo dogodka.

