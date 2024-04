Danes zopet dražje gorivo Nova24TV Ker vlada kljub vsesplošni draginji ni znižala davkov (trošarin), je od danes naprej na cestah izven avtocestnega križa bencin dražji za 2,3 centa (1,542 evra), dizel za 1,5 centa (1,542 evra), kurilno olje pa za 0,8 centa (1,18 evra). Cene bodo veljale do vključno 22. aprila, so sporočili z ministrstva za okolje. Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih deriv ...

