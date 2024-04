Macron sprejel Vučića: Prihodnost Srbije je v EU SiOL.net Francoski predsednik Emmanuel Macron je v ponedeljek sprejel srbskega predsednika Aleksandra Vučića in zatrdil, da je prihodnost Srbije v EU. Prištino in Beograd je pozval, naj opravita vsak svoj del poti ter gresta pri normalizaciji odnosov še dlje. Govorila sta tudi o gospodarskem sodelovanju in srbskem nakupu francoskih vojaških letal.

