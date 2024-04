Poglobitev v politizacijo umetnosti, umetniško in politično propagando, resnico in manipulacijo RTV Slovenija V Galeriji P74 so pripravili skupinsko razstavo Propaganda, na kateri so na ogled dela s propagandnim in provokativnim namenom, ki so jih ustvarili Matjaž Hanžek, Ivan Volarič Feo, Dalibor Martinis, Laibach Kunst in Novi kolektivizem.

