Sončni mrk kot spektakel: Množične poroke, poleti proti soncu in razprodani hoteli RTV Slovenija "Enkrat v življenju" je pisalo na majicah nekaterih izmed milijonov, ki so opazovali sončni mrk. Naravni pojav so Severni Američani spremenili v spektakel – Delta je izvedla "poleta proti soncu", v Arkansasu je ob mrku skupinski "da" dahnilo 300 parov.

