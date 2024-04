Luka Dončić je četrti igralec NBA, ki je to sezono ustvaril več kot milijardo ogledov na družbenih omrežjih Dnevnik Slovenski zvezdnik je na družbenih omrežjih zbral 1,1 milijarde ogledov in s tem zaostaja le za prvim zvezdnikom lige LeBronom Jamesom (1,7 milijarde), Stephenom Curryjem (1,6 milijarde) in francoskim novincem Victorjem Wembanyamo (1,2 milijarde).

Sorodno