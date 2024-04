V Srbiji še vedno iščejo truplo dveletne deklice Danke Ilić. Zdaj so zaslišali še mamo enega od osumljenih in jo prepeljali na pokopališče v naselju Zlot. To naj bi bila nova lokacija, ki jo bodo preiskali v upanju, da najdejo truplo male Danke. Pojavljajo se tudi teorije, zakaj osumljenca – eden je umor že priznal – zdaj ne želita razkriti, kje je truplo. Župan Bora je medtem v mestu razglasil t ...