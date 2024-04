Bodite pozorni na vaše učence, po grožnjah s strelskim napadom učiteljem svetuje šolsko ministrstvo Reporter »Svetujemo vam, da ste v teh dneh še bolj kot sicer pozorni na vaše učence, na dogajanje v šoli in na šolskem prostoru,« piše v okrožnici, ki jo je državna sekretarka na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Jana Zupančič včeraj poslala ravnateljem in ra

