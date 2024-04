'Pariz? To bi bila nagrada za vse, ki nas podpirajo in ki so v nas vlagali' 24ur.com Slovenska ženska rokometna reprezentanca se v zadnjih letih redno uvršča na velika tekmovanja. Pred dnevi si je zagotovila tudi nov nastop na evropskem prvenstvu, a od 11. do 14. aprila jo v Neu-Ulmu čaka nov velik izziv – boj za letošnje olimpijske igre v Parizu. V slovenskem taboru so pred odhodom v Nemčijo dobro razpoloženi.

