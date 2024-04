Združenje opozarja na domnevno spornost energetskega zakona glede plina SiOL.net Določila v predlogu energetskega zakona glede rabe plina so nesmiselna z vidika zmanjšanja porabe plina in izpustov ter morebiti ustavno sporna zaradi nesorazmernih omejitev in različne obravnave subjektov, opozarjajo v združenju za distribucijo plina. Predlagajo postopno nadomestitev zemeljskega plina s plini obnovljivega izvora.

