Razvojni potenciali na področju znanosti in inovacij v okviru evropske kohezijske politike Vlada RS Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani pripravilo javni posvet, namenjen razpravi o možnostih in priložnostih, ki jih nudi evropska kohezijska politika pri reševanju izzivov in potreb na področjih razvoja, znanosti in inovacij. To je že tretji tovrstni dogodek, na predhodnih dveh je potekala razprava o priložnostih za starejše ter mlade.

