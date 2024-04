Najuspešnejši hrvaški režiser Dalibor Matanić pod udarom obtožb spolnega nadlegovanja Primorske novice Na Hrvaškem te dni odmeva razkritje časnika Večernji list, da je priznani hrvaški režiser Dalibor Matanić več let spolno nadlegoval igralke. Matanić je sporno vedenje priznal in ga pripisal zasvojenosti z drogami in alkoholom. Njegovo početje so obsodili hrvaški filmski ustvarjalci, mogoča pa je tudi policijska preiskava.

Sorodno

















Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janja Garnbret

Luka Dončić

Janez Janša

Nataša Pirc Musar