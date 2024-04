Vrhunci Serie A: Inter maršira proti naslovu prvaka 24ur.com Nogometaši Interja so v 31. krogu Serie A dosegli še 21. zmago. V Vidmu so se veselili z 2:1 in na vrhu razpredelnice prednost pred mestnim tekmecem Milanom povišali na 14 točk ter se močno približali naslovu. Udinese naših reprezentantov Jake Bijola in Sandija Lovrića ostaja 15. in se še naprej bori za obstanek v družbi najboljših.

