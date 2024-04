Liga prvakov je nazaj: v studiu se bosta Sanji Modrić pridružila Brečko in Jokić 24ur.com Nocoj se začenjajo četrtfinalni obračuni elitne Lige prvakov. Na Kanalu A in VOYO boste lahko spremljali dvoboj madridskega Reala in Manchester Cityja. Boj dveh vrhunskih ekip ali z drugimi besedami: ekipe, ki je osvojila največ lovorik tega tekmovanja, proti aktualnim prvakom. Ob 20.30 se bosta Sanji Modrič v studiu pridružila Mišo Brečko in Bojan Jokić, skupaj vas bodo popeljali skozi vse zanim...

Sorodno