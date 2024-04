Šok v Madridu: Bernardo Silva City popeljal v vodstvo 24ur.com Nocoj so se pričeli četrtfinalni obračuni elitne Lige prvakov. Na Kanalu A in VOYO lahko spremljate dvoboj dveh vrhunskih ekipi, madridskega Reala in Manchester Cityja. Zasedba, ki je osvojila največ lovorik v tem tekmovanju gosti aktualne prvake, slednji pa so v 2. minuti šokirali Špance po golu Bernarda Silve (0:1)*.

