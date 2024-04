Je to osumljenka zahrbtnega umora mamice štirih otrok? Nova24TV Čeprav policija ne želi razkriti identitete domnevne morilke in sostorilke pri umoru Sabine Arklinič, gre po naših zanesljivih informacijah za 33-letno Aleksandro Škamlec, iz okolice Lenarta. Tomaž A. in Aleksandra Š. naj bi bila sodelavca, ki sta se zbližala in sta zaradi nezadovoljstva v svojih partnerskih zvezah načrtovala umor 33-letne Sabine A. Dogovorila naj bi se, da bo Tomaž svojo ženo ...

Sorodno















































Omenjeni Facebook

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janja Garnbret

Boštjan Poklukar

Luka Dončić

Primož Roglič