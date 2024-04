Vse na enem mestu: vrhunci prvih tekem četrtfinala 24ur.com Odigrani sta bili prvi dve tekmi četrtfinala Lige prvakov. Šlo je za pravi nogometni poslastici, skupaj je padlo kar deset zadetkov, oba obračuna pa sta se končala brez zmagovalca. V Madridu je bilo na tekmi Reala in Manchester Cityja 3:3, v Londonu v dvoboju Arsenala in Bayerna pa 2:2. Najzanimivejše dogodke z obeh tekem si lahko ogledate v priloženih vrhuncih. Povratne tekme bodo 16. in 17. apr...

