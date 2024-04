Starša strelca na šoli v ZDA obsojena na 10 do 15 let zapora 24ur.com Sodnica v ameriški zvezni državi Michigan Cheryl Matthews je danes staršema najstnika, ki je leta 2021 na srednji šoli v kraju Oxford ubil štiri sošolce, izrekla zaporno kazen v trajanju najmanj deset in največ do 15 let.

Sorodno





Omenjeni ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Anže Kopitar

Matjaž Rakovec

Asta Vrečko

Geza Erniša