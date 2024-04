Zdravniška zbornica za vzpostavitev kaznivega dejanja napada na zdravstvenega delavca Lokalec.si V Zdravniški zbornici Slovenije predlagajo spremembo kazenskega zakonika, in sicer nov člen, ki bi vzpostavil kaznivo dejanje napada na zdravstvenega delavca ali sodelavca, ko ta izvaja zdravstveno obravnavo oziroma opravlja naloge, povezane z zdravstveno obravnavo. Predlog bodo vložili s 5000 podpisi volivcev, so pojasnili za STA. V zbornici opozarjajo, da grožnje in fizični napadi na zdravstvene ...

