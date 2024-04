Bridget Jones se vrača Lokalec.si Renee Zellweger je kot Bridget Jones leta 2001 doživela uspeh s filmom Dnevnik Bridget Jones. Po dveh nadaljevanjih ustvarjalci napovedujejo četrti film. Februarja 2025 naj bi v kinematografe prišel Bridget Jones: Mad About The Boy z Renee Zellweger v glavni vlogi, je produkcijska hiša Working Title Films sporočila na Instagramu. Ponovno bosta ob Renee Zellweger zaigrala Hugh Grant in Emma Thompso ...

Sorodno



Omenjeni Colin Firth

Dnevnik

Patrick Dempsey Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Anže Kopitar

Zoran Janković

Robert Golob

Marjan Šarec