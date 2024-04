Hokejisti Los Angeles Kings, katerih kapetan je slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so gostovali pri že odpisanem mestnem tekmecu za končnico lige NHL, Anaheim Ducks. Kralji bi se z zmago že uvrstili v končnico tekmovanja za Stanleyjev pokal, vendar jim to ni uspelo. Rački so zmagali s 3:1 in prizadejali kraljem prvi poraz po treh zmagah v nizu.



