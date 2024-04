Dallas si je tri tekme pred koncem rednega dela sezone zagotovil nastop v končnici. Prvi strelec lige NBA Luka Dončić je tudi tokrat blestel in bil neustavljiv, na gostovanju pri Charlottu je dosegel 39 točk, 12 skokov in deset podaj, gostje pa so slavili s 130:104.



