Slovenska vojska bo letos in prihodnje leto delno preoblikovala svojo strukturo in organiziranost Lokalec.si V okviru pospešene modernizacije Slovenske vojske je Ministrstvo za obrambo že posodobilo vse obrambne strateške dokumente, zagotovilo finančne vire za posodobitev vojske in izboljšalo postopke za kadrovsko popolnjevanje. Nadaljuje s krepitvijo vojaških in obrambnih zmogljivosti ter preoblikovanjem prostorske organiziranosti vojske, kar bo prilagojeno novim mednarodnim varnostnim izzivom. Minister ...

Sorodno

Omenjeni Marjan Šarec Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Anže Kopitar

Zoran Janković

Robert Golob

Marjan Šarec