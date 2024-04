Slovenski rokometni velikan stopil v bran nekdanjemu reprezentantu 24ur.com Slovenski rokometaš Marko Bezjak se je zaradi odrivanja delegata na obračunu med Nexejem in Zagrebom znašel v disciplinskem postopku Hrvaške rokometne zveze, o odmevni temi pa so spregovorili tudi pri RK Gorenje Velenje, kjer je nekdanji reprezentant igral med letoma 2008 in 2013.

