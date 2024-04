Prvič se je sestal Strokovni svet za zaščito živali v novi sestavi Vlada RS Ministrica Mateja Čalušić in državna sekretarka Eva Knez sta se včeraj udeležili prve seje Strokovnega sveta za zaščito živali v mandatu 2023—2026. Na seji so izvolili novo vodstvo sveta ter razpravljali o predvidenih dejavnostih in vsebinskih smernicah za prihodnje obdobje.

