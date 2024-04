(V ŽIVO) Tone Rop, Borut Pahor in Dimitrij Rupel skupa na Novi univerzi ob 20. obletnici vstopa Slovenije v Nato in v EU topnews.si Konferenca Nove univerze ob 20. obletnici vstopa Slovenije v Nato in v EU, sodelovali bodo tedanji predsednik vlade, predsednik DZ in zunanji minister, Tone Rop, Borut Pahor in Dimitrij Rupel; Nova univerza, predavalnica Karola Josefa Woytyle. Dogodek prenašamo v živo na Topnews.si in Youtube kanalu Toptv.si....

