Pirati s tožbo nad ministrstvo in DVK zaradi predolgega čakanja na oddajo podpisa podpore RTV Slovenija Piratska stranka je proti ministrstvu za javno upravo in državni volilni komisiji vložila tožbo. Kot opozarjajo, so čakalne dobe na upravnih enotah ponekod tako dolge, da ljudje ne želijo čakati po več ur, da bi oddali podpis podpore za kandidaturo.

Sorodno