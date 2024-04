V Prešernovem gledališču Kranj so ob koncu 54. Tedna slovenske drame podelili stanovske nagrade Vlada RS V dvanajstih dneh festivalskega programa so si obiskovalke in obiskovalci lahko ogledali sedem predstav v tekmovalnem in pet v spremljevalnem programu, tri predstave v programu za mlade, en ekskluzivni dogodek ter še sedemnajst dogodkov letos izjemno bogatega dodatnega programa.

