To za letos napoveduje geodetska uprava glede cen nepremičnin Cekin.si V letu 2023 se je na slovenskem nepremičninskem trgu že drugo leto nadaljeval trend upadanja kupoprodaj stanovanjskih nepremičnin, medtem ko so cene še naprej rasle. Letos bi se lahko visoka rast cen po mnenju Geodetske uprave RS še upočasnila in ponekod bi se lahko cene celo znižale.

