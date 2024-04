Pirc Musarjeva: Bogatejši del tega planeta se mora naučiti živeti z manj SiOL.net Če želimo živeti bolje, je pomembno vlagati v nedeljiv mir in človeško dostojanstvo za vse, je na današnji otvoritvi 9. Delfskega gospodarskega foruma v Atenah izjavila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Izpostavila je pomen trajnostnega in pravičnega razvoja, ki bi ga vodile ljudem in naravi prijazne gospodarske in družbene usmeritve.

