Vozila na Lent le še z dovolilnicami 24ur.com Potem ko so v Mariboru preuredili obrežje Drave na Lentu, je mestna občina sledila predlogom stroke za popolno zaporo območja za osebni promet med Vodnim in Sodnim stolpom. To ne velja za stanovalce, dostavo in javni potniški promet, ki pa si morajo zdaj urediti dovolilnice, so sporočili iz mariborske občine.

