Celjani trepetali, a zdržali: zmaga proti Bravu nov korak na poti do naslova 24ur.com Celjani so v 30. krogu prve lige z zmago nad Bravom (2:1) storili nov korak na poti do naslova. Za domače sta zadela Edmilson in Egor Prucev, za goste iz Ljubljane, ki so imeli do konca številne priložnosti za izenačenje, pa je v 63. minuti znižal Martin Pečar.

