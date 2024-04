V živo: Nekaj kriznih minut, a vodilno Celje melje dalje Sportal Nogometaši Celja so naredili še en pomemben korak k osvojitvi naslova državnega prvaka. Po izvrstnem prvem polčasu so v zadnjih minutah z Bravom sicer trpeli, a izvlekli zmago z 2:1. Zdaj se igra že naslednja tekma 30. kroga, Domžale - Rogaška, ob 18.45 pa sledi še dvoboj med Olimpijo - in Radomljami. Maribor je v torek napolnil mrežo Mure (5:0), dvakratni strelec Arnel Jakupović pa je postal vodilni strelec 1. SNL.

