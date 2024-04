Policisti aretirali roparja Primorski dnevnik Včeraj popoldne je neznani storilec okoli 16.20 vstopil v trgovino v naselju Dobrovo v občini Brda, kjer je prodajalki zagrozil z ostrim predmetom in od nje zahteval, naj odpre blagajno. Uslužbenka trgovine je takoj burno odreagirala, storilec pa je pograbil pločevinki pijače in pobegnil iz trgovine. Pri tem se ni nihče poškodoval. Policisti so ga slabo uro kasneje izsledili v enem od naselij v Gor ...

