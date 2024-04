Po spodleteli mediaciji med vlado in zdravniškim sindikatom Fidesa so pacienti razočarani. Ni namreč jasno, kdaj in kako se bo stavka končala, to pa prinaša negotovost, je danes ocenil zastopnik pacientovih pravic za območje Ljubljane Marjan Sušelj. Stanje v zdravstvu se z vsakim podaljševanjem stavke slabša, zato upa "na modrost, da se strani dokopljeta do neke rešitve".