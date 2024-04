Demografsko-migrantski samomor Evrope se nadaljuje PORTAL PLUS Evropski parlament v Bruslju je razpravljal in odločal o t. i. evropskem migracijskem paktu ter ga tudi sprejel. Z njim naj bi Evropska unija "celovito uredila upravljanje migracij", kar so ponovno le obljube. V realnosti pa ostajajo odprta nekatera ključna vsebinska vprašanja, ki jih ne gre pavšalno politizirati, vsekakor bodo ostala del razprave v evropskem medijskem in političnem prostoru. Naš ...

Sorodno















Omenjeni Evropska unija

Evropski parlament Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Borut Pahor

Boštjan Poklukar

Milan Zver

Luka Dončić