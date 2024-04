Učenec je danes na eno od osnovnih šol na območju Policijske uprave Murska Sobota k pouku prinesel plinsko pištolo brez nabojnika in nabojev, navaja N1.

Točna kategorizacija pištole, ki so jo policisti zasegli, bo znana po pridobljenem strokovnem mnenju, so ob tem za N1 še pojasnili na Policijski upravi Murska Sobota. “Policisti primer po usmeritvah državnega tožilstva obravnavajo kot prekršek po ...