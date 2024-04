Na Bledu odprli prizidek zdravstvenega doma Dnevnik Ob občinskem prazniku so na Bledu odprli prizidek k zdravstvenemu domu, v katerem bosta zaživeli ambulanta nujne medicinske pomoči (NMP) in ambulanta za otroke in mladostnike. Naložba vanj je težka slaba 2,5 milijona evrov.

