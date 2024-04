Naužijte se sonca. Naslednji teden padavine in občuten padec temperatur N1 Do prihodnjega ponedeljka bomo imeli precej jasno vreme, s temperaturami, ki bodo zelo tople za ta čas. Predvidoma v torek bo Slovenijo prešla hladna fronta, za njo pa bo od severa proti Alpam nekaj dni dotekal občutno hladnejši polarni zrak. Pričakujemo lahko dež, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1.000 metrov.

