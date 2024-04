Ropar se je ustrašil prodajalke Primorske novice Iz hladilnika je za krinko vzel dve pločevinki piva, počakal, da ju je prodajalka skenirala, nato pa potegnil nož in zahteval, da odpre blagajno. Reakcija prodajalke je bila tako burna, da se je prestrašil še ropar, pograbil pivi in zbežal iz trgovine. Uro kasneje so ga policisti že vklenili, ob tem ...

