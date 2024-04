Ustavno sodišče na pobudo Fidesa ocenjuje ustavnost in zakonitost vladnega odloka o opravljanju zdravniške službe v času stavke topnews.si Ustavno sodišče bo na današnji seji med drugim obravnavalo pobudo Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides za oceno ustavnosti in zakonitosti vladnega odloka o opravljanju zdravniške službe v času stavke, je razvidno iz predloga dnevnega reda seje sodišča. Fides je ob tem predlagal tudi začasno zadržanje odloka. Vlada je konec februarja sprejela odlok, s katerim […]...

